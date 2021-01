Microsoft zag haar omzet de afgelopen drie maanden met 17 procent stijgen, de winst met 29 procent. Alle afdelingen zetten positieve cijfers neer, maar de nieuwe Xbox, het cloudaanbod en LinkedIn doen het opmerkelijk goed.

Microsoft zet voor haar meest recente kwartaalresultaten (Q2 van haar fiscaal jaar 2021, dat tot 31 december liep) een omzet van 43,1 miljard dollar neer. Dat is 17 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De operationele winst komt op 17,9 miljard (+29 procent) en de nettowinst op 15,2 miljard dollar (+33 procent).

Windows, Xbox, Surface

Personal computing is de grootste afdeling van het bedrijf met 15,1 miljard dollar omzet, een groei van 14 procent. Dat is voor een groot deel te danken aan de nieuwe Xbox Series X en Series X die in november werden gelanceerd. De gamingafdeling van Microsoft groeit daardoor met veertig procent.

Verder in de pc-afdeling waren commerciële producten en clouddiensten goed voor 10 procent groei. Windows OEM (licenties voor computerfabrikanten) groeiden met 1 procent. De Surface toestellen groeien met 3 procent en zoekadvertenties met 2 procent.

Cloud

De afdeling Intelligent cloud haalt een omzet van 14,6 miljard dollar en groeit daarmee 23 procent. Hier geniet Microsoft vooral van een groei bij haar server producten en clouddiensten die 26 procent meer omzet behaalden. Azure in haar geheel (verspreid over verschillende afdelingen) groeit zelfs met 50 procent.

Office, LinkedIn en Dynamics

De afdeling Productivity and Business Processes was het afgelopen kwartaal goed voor 13,4 miljard dollar omzet, een stijging van 13 procent.

Hier valt vooral de groei van LinkedIn op, dat 23 procent meer omzet haalt. Zakelijke kantoorproducten en clouddiensten groeien met 11 procent. Hieronder valt onder meer Office 365 dat 21 procent meer omzet haalde. De consumentgerichte kantoorsoftware en clouddiensten (Microsoft 365) groeit met 7 procent. Ook de Dynamics-producten met onder meer de CRM en ERP toepassingen Microsoft Dynamics zetten met 21 procent groei een stevige stijging neer.

Alles bij elkaar heeft Microsoft de wind mee. Dat valt deels te verklaren door de coronacrisis, waarbij bedrijven soms meer moesten investeren in werken van op afstand en meer op cloudoplossingen gingen steunen. Tegelijk zorgden lockdowns er voor dat de al grote vraag naar de nieuwste Xbox nog groter werd.

Naar komend kwartaal toe verwacht Microsoft voor de voornaamste afdelingen telkens een lichte stijging ten opzichte van de huidige resultaten.

