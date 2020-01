Xerox heeft een flinke financiering opgehaald voor een overnamebod op HP, zo meldt de Wall Street Journal.

Citigroup, Mizuho Financial en Bank of America kunnen Xerox voorzien van een bedrag tot 24 miljard dollar in de financiering voor de overname van HP.

Xerox had eerder 33 miljard dollar geboden maar dat werd door HP als een te laag bedrag afgewezen en een overname zou niet in het beste belang van zijn van HP aandeelhouders.

De marktwaarde van HP is gestegen tot bijna 30 miljard dollar. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen.

Xerox krijgt steun van de activistische belegger Carl Icahn, die aandelen heeft in beide bedrijven.