Nadat Xerox twee keer bot ving bij het bestuur van HP Inc om een overname rond te krijgen, stapt het bedrijf nu rechtstreeks naar de aandeelhouders. Die worden verleid met de belofte dat Xerox en HP samen veel goedkoper kunnen opereren.

Het veel kleinere Xerox (8 miljard dollar omzet) wil HP Inc (30 miljard dollar omzet) overnemen. Het krijgt daarbij de steun van de activistische belegger Carl Icahn, die in beide bedrijven een belang heeft van respectievelijk 10,85 procent en 4,24 procent. Maar het bestuur van HP houdt de boot af. Daarom komt Xerox nu met concrete beloftes en schattingen waarmee het de aandeelhouders wil overtuigen om hun aandelen te verkopen en in te ruilen voor een belang in het fusiebedrijf Xerox-HP inc.

The Register kon die beloftes terugvinden bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Ze schetsen geen al te vrolijk beeld voor de werknemers van beide bedrijven. Zo mikt Xerox op twee miljard dollar 'significante opportuniteiten voor kostensynergie'. Dat is een mooie omschrijving voor het schrappen van jobs, vaak functies die dubbel aanwezig zijn eens de twee bedrijven samenkomen.

Ook ziet het bedrijf een tot anderhalf miljard dollar aan gezamenlijke groeimogelijkheden en wil het de 8000 leveranciers van de twee bedrijven samen reduceren naar 3000. Het verwacht dat de eigen IT-kosten nog maar één procent van de gezamenlijke omzet zal bedragen, terwijl dat nu vier procent is. Vandaag zitten beide bedrijven verspreid over 555 locaties wereldwijd. Gefuseerd zouden dat er nog 261 zijn.