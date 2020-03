Xerox gaat haar, intussen vijandige, overnamepoging van HP Inc pauzeren om gehoor te geven aan de oproep om contact zo veel mogelijk te beperken.

"In het licht van de escalerende Covid-19 pandemie, moet Xerox de gezondheid en veiligheid van haar werknemers, klanten, partners en gerelateerden prioriteit geven boven andere zaken, waaronder het voorstel om HP over te nemen," klinkt het in een mededeling van CEO en vicevoorzitter John Visentin.

Xerox zegt dat het in het verlengde hiervan voorzichtig is met het geven van presentaties, interviews in de media en vergaderingen met aandeelhouders van HP.

HP Inc zelf geeft geen commentaar op de acties van Xerox. Xerox probeert al enkele maanden HP Inc over te nemen maar botst telkens op een weigering van het management van de computerbouwer. Daarom probeert het bedrijf nu de aandeelhouders te overtuigen met een vijandige overname.

De stopzetting werd vrijdag bekendgemaakt toen de beurzen volop kelderden, waarbij ook de aandelen van beide bedrijven stevig daalden. Maar Xerox benadrukt dat de keuze om de overname stop te zetten hier los van staat.

