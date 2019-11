Kopieermachine- en printerfabrikant Xerox gaat zich rechtstreeks wenden tot de aandeelhouders van HP, nadat hij tot twee keer toe bot heeft gevangen bij het bestuur voor een overname van de computer- en printerfabrikant.

HP wees eerst een ongevraagd overnamebod af, en weigerde nadien ook de boeken te openen voor Xerox. "Uw weigering om in gesprek te gaan met Xerox tart alle logica", zo schrijft Xerox-topman John Visentin in een open brief aan de HP-bestuurders. "Misschien stellen jullie onze 'agressieve tactieken" niet op prijs, maar we gaan ons daarvoor niet verontschuldigen." Waarop Visentin toevoegt dat hij zich nu rechtstreeks tot de HP-aandeelhouders zal wenden "om hun steun te vragen en de raad van bestuur van HP te dwingen het juiste te doen en gevolg te geven aan het verleidelijke voorstel".

Xerox liet onlangs zijn interesse blijken in het veel grotere HP, waar het in aandelen en contanten ruim 33 miljard dollar voor overheeft. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen. Volgens Amerikaanse media krijgt Xerox de steun van de activistische belegger Carl Icahn, die aandelen heeft in beide bedrijven.