Xerox biedt voortaan 24 dollar in plaats van 22 dollar per aandeel voor de overname van HP. Intussen neemt het bedrijf ook een Britse KMO-specialist over.

Xerox wil nu 35 miljard dollar betalen voor HP. De aanbieding is van toepassing vanaf 2 maart en is niet onderworpen aan financierings- of due diligence-voorwaarden. HP had eerder een 33,5 miljard dollar bod van Xerox afgewezen. HP vond het bedrag ondergewaardeerd.

Xerox is van plan 18,40 dollar per aandeel contant te betalen, naast 0.149 Xerox aandelen voor elk HP aandeel. Xerox wordt gesteund met een krediet van 24 miljard dollar van diverse banken.

Xerox meldt dat de HP aandeelhouders 'in staat te stellen het dwingende aanbod van Xerox te accepteren, hoewel HP consequent weigert van de gelegenheid gebruik te maken.'

Beleggers reageren positief, het aandeel HP steeg met 5 procent.

Los van het overnamebod op HP neemt het bedrijf ook het Britse Arena Group over. Die biedt kantoortechnologie, software en oplossingen aan in het Verenigd Koninkrijk.

"Voortbouwend op ons succes in de KMO-markt in de VS, breiden we onze strategie nu uit naar Europa," zei Hervé Tessler, president van EMEA Operations, Xerox. "Met de overname van Arena Group zijn we uniek gepositioneerd om werkplekoplossingen aan te bieden in een van de snelst groeiende segmenten voor beheerde printservices in West-Europa."

De overname heeft de goedkeuring van de overheid gekregen. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

