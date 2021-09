Xerxes Group, moederbedrijf van Xtandit, DocVisie, Ricoh Document Center Midden Nederland en Document House Limburg, gaat verder onder de nieuwe naam OneXilium. De merknamen van de vier dochterbedrijven zullen verdwijnen.

Door de nieuwe positionering is OneXillium naar eigen zeggen in staat om kmo's complete oplossingen te bieden met betrekking tot digitale werkplekken, slimme documentoplossingen en security. 'Hoog in het vaandel staat daarbij de adoptie van IT-oplossingen door de eindgebruiker. Dit is cruciaal voor het succes van digitale transformatietrajecten', klinkt het in een persbericht van de groep.

'OneXillium is een samenstelling van de woorden one, als één team onze klant ondersteunen, en xillium, afkomstig van het Latijnse woord auxilium, dat 'hulp' betekent. De X staat ook voor verbinden: met mensen, klanten en de maatschappij', licht Jo van Onsem, de Belgische CEO van OneXillium, de naamkeuze toe.

