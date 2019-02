Xiaomi en Oppo komen met 5G-smartphones

Xiaomi gaat vanaf mei een 5G-versie van haar Mi Mix 3 smartphone uitbrengen. Het toestel beschikt over een 6,4 inch OLED scherm (1080p), heeft een Qualcomm Snapdragon 855 processor en een X50 5G-modem.

Het toestel heeft vier camera's: twee 12 megapixel-lenzen achteraan (wide angle en telelens) die onder meer in slow motion (960 frames per seconde) kunnen filmen. Vooraan zit een 24 megapixel selfiecamera en een 2 megapixel sensor.

Opmerkelijk: het scherm heeft geen notch. In plaats daarvan kan je de telefoon lichtjes uitschuiven waardoor de frontcamera zichtbaar wordt. De vingerafdrukscanner zit achteraan het toestel.

Het toestel heeft een batterij van 3.800 mAh en is vanaf mei beschikbaar voor 599 euro.

Oppo

Oppo blijft kariger met de details. Het bedrijf laat weten dat het vanaf het tweede kwartaal een 5G-smartphone uitbrengt. Die zal eveneens over de Snapdragon 855 chip en X50 modem beschikken.

Het toestel is voorlopig wel niet voor onze markt. Oppo mikt in eerste instantie op vier operatoren: Swisscom (Zwitserland), Telstra en Optus (Australië) en Singtel (Singapore). Wat voor toestel het wordt zal tegen dan bekend raken, al bestaat de kans dat het model gebaseerd is op de Oppo Find X, die in China is uitgebracht. Oppo zei eerder al dat het een 5G-prototype op basis van dit model had gemaakt.

10X zoom

Daarnaast brengt het bedrijf later dit jaar nog een (niet-5G) toestel uit waarvan de naam eveneens onbekend is. Wat dat toestel opmerkelijk maakt is de belofte dat het een 10x zoomfunctie heeft. De telefoon beschikt over een 48 megapixel camera aangevuld met een 8 megapixel lens. Die beloven een bereik van 16-160 mm of 10x zoom.

Die hebben normaal gezien meer ruimte nodig, wat zou leiden tot een dikkere smartphone. Maar Oppo doet dat naar eigen zeggen met een prisma een soort periscoop binnenin het toestel. Dat wil zeggen dat het licht dat op de cameralens binnenkomt meteen naar onder wordt gestuurd waardoor de telefoon dun kan blijven.