Het Chinese techbedrijf Xiaomi heeft de Mi TV Stick gelanceerd, een mediastreamer in HDMI-stickformaat met Android TV-ondersteuning. Het gadget heeft ingebakken Chromecast-functionaliteit, komt met een handige afstandsbediening en is met 39,99 euro scherp geprijsd.

De gewone Google Chromecast, eveneens met Full HD 1080p-ondersteuning, kost ongeveer hetzelfde als de Mi TV Stick. Bij de nieuwkomer ontvang je echter een Bluetooth-afstandsbediening met rechtstreekse knoppen voor Netflix en Prime Video, en een ingebakken microfoon om de Google Assistent aan te spreken.

Voor thuis en elders

Xiaomi profileert de Mi TV Stick niet alleen als een mediastreamer voor thuis, maar vooral ook om mee te nemen op zakenreis of tijdens een vakantie: inpluggen in de tv van de hotelkamer, verbinden met wifi en je kunt ook daar genieten van je favoriete series, games of andere content die beschikbaar is via het Android TV-platform.

De Chinese fabrikant benadrukt verder de ondersteuning van Dolby en DTS surroundgeluid. Andere specificaties van de Mi TV Stick zijn de quad-core processor, het werkgeheugen van 1 gigabyte en de opslagcapaciteit van 8 GB. Wanneer het apparaatje precies op de markt komt is nog niet bekend.

