Xiaomi is Europees koploper in wearables

In juli, augustus en september werden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika 6,6 miljoen 'wearables' verkocht. Dat is 55 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. In West-Europa kopen mensen vooral smartwatches. In Oost-Europa zijn fitnesstrackers, zoals de Xiaomi Mi Band 3, erg in trek.

Xiaomi verkocht 1,15 miljoen stuks in het derde kwartaal. Dat is 766 procent meer dan een jaar eerder. De Chinezen hebben een marktaandeel van 17,5 procent, net iets meer dan Fitbit (17 procent), Apple (15 procent) en Samsung (12,2 procent).

Apple zag zijn verkopen met 52 procent groeien, onder meer door de lancering van de Apple Watch Series 4. De verkopen van Samsung groeiden zelfs met 90 procent, onder meer door de Galaxy Watch.

IDC verwacht dat in 2022 bijna 44 miljoen wearables worden verkocht in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De markt zou dan goed zijn voor zo'n 11 miljard dollar, omgerekend bijna 9,7 miljard euro. Het gaat dan vooral om smartwatches, maar ook om koptelefoons en slimme kleren.