Het Chinese Xiaomi, dat smartphones en andere elektronische gadgets maakt, vestigt zijn hoofdkantoor voor de West-Europese regio in het Nederlandse Den Haag. Het bedrijf is sinds maart vorig jaar actief in de Benelux en opereerde sindsdien vanuit een klein kantoor in Amsterdam.

Xiaomi koos voor Den Haag vanwege de positionering van de stad als een van de snelst groeiende techhubs in Europa. Ook de status van Den Haag als de traditionele IT- en telecomspil van Nederland speelde volgens het bedrijf een rol. De werknemers zullen het regionale kantoor in het World Trade Center binnen enkele weken betrekken. Het team gaat zich vooral richten op de Benelux-markt, de financiële en fiscale administratie, en andere bedrijfsactiviteiten waarbij West-Europa betrokken is.

'De Benelux is een economische krachtpatser en een voorloper op het gebied van branding. De regio is een prioriteit voor ons in West-Europa, dat weer een prioriteit is binnen onze algemene wereldwijde expansie', stelt Ou Wen, verantwoordelijk voor Xiaomi Western Europe.

Xiaomi maakte officieel zijn debuut in West-Europa in november 2017 vanuit Spanje. Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar is het bedrijf het nummer 4-smartphonemerk met een marktaandeel van tien procent.

