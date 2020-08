Xiaomi heeft Alain Lam aangesteld als CFO en vicepresident van de groep. Gelijktijdig met de benoeming, die op 8 oktober ingaat, publiceerde de Chinese elektronicareus ook het rapport over de kwartaalcijfers van Q2, die de verwachtingen van analisten overtroffen.

De nieuwe Chief Financial Officer van Xiaomi is 46 jaar en behaalde zijn masterdiploma in engineering aan de Universiteit van Oxford. Alain Lam heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van investment banking en was voorheen werkzaam als managing director en hoofd Technology, Media & Telecom bij Credit Suisse, Azië-Pacific. Daarvoor was hij managing director bij Morgan Stanley, waar hij dezelfde kapitaalmarkten voor Azië-Pacific beheerde.

Chew Shou Zi, de huidige uitvoerend bestuurder en voormalig CFO, zal binnenkort de rol van President of International Operations van Xiaomi op zich nemen en daarnaast als senior vicepresident aanblijven.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Xiaomi over Q2 2020, ondanks de pandemie, een winstgroei van 3,1 procent heeft gerealiseerd. Dat komt vooral door de hogere verkoop van premium smartphones in Europa. De verkoop in het kwartaal, dat eindigde op 30 juni, nam toe tot 53,54 miljard yuan (6,56 miljard euro) tegenover 51,95 miljard yuan (6,37 miljard euro) in dezelfde periode vorig jaar, waardoor de verwachtingen van analisten (51,41 miljard yuan) werden overtroffen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

