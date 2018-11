Xiaomi neemt selfie-smartphonemaker over

Xiaomi haalde in zijn derde kwartaal een nettowinst van 2,48 yuan (312,5 miljoen euro) waar het in dezelfde periode vorig jaar nog tegen verlies aankeek. De omzet steeg met 49,1 procent naar 50,85 miljard Yuan (6,4 miljard euro).

Ongeveer twee derde van die omzet komt van de smartphoneverkoop, die met 36,1 procent groeit. Internetdiensten zijn goed voor 9,3 procent en groeiden met 85,5 procent. Dat zijn indrukwekkende cijfers als je weet dat de smartphoneverkoop de laatste kwartalen in het slop zit.

Xiaomi is in België nog relatief onbekend, maar verkoopt sinds vorig jaar toestellen in Europa. Die Europese verkoop, samen met een sterke groei in India zijn dan ook de opstekers voor de goede resultaten. Xiaomi hoopt die groei te kunnen aanhouden door in de toekomst nog bijkomende markten aan te boren.

Overname Meitu

Daarbij kijkt het ook naar specifieke niches. Zo heeft het met Black Shark al een smartphone specifiek voor gamers. Met de Poco-reeks wil het veel hardware voor relatief weinig geld bieden.

Daar komt binnenkort ook het bij ons vrij onbekende Meitu bij. Xiaomi neemt de hardwaredivisie van het Chinese bedrijf over en zal smartphones onder met Meitu-merk produceren.

Meitu heeft naast zijn telefoons ook een selfie app die in China zeer populair is bij jonge vrouwen. De bedoeling is om zo dat klantensegment beter aan te spreken met toestellen die zich sterk toeleggen op de ideale selfie.