Het Chinese Xiaomi is sinds het tweede kwartaal van dit jaar marktleider in Europa op het gebied van smartphones. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Strategy Analytics.

Het smartphonemerk heeft volgens de marktvorser een marktaandeel van 25 procent van alle mobiele telefoons die naar Europa zijn verscheept, en dat is meer dan alle andere fabrikanten. Wat deze prestatie extra glans geeft, is dat de markt voor smartphones groeide: dit jaar werden er al veertien procent meer toestellen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Coronapandemie

In 2020 daalde de verkoop van smartphones in Europa sterk door de gevolgen van de coronapandemie. Het herstel van de industrietak werd volgens Xiaomi gedreven door het 'aanhoudende economische herstel, een gezonde vraag van consumenten en scherpe prijzen van 5G-smartphones'.

'Met bijna dertien miljoen verkochte smartphones in Europa hebben we onze doelstelling behaald om de nummer één-positie te veroveren', aldus Ou Wen, General Manager van Xiaomi Western Europe. Hij voegde daaraan toe het succes voor een belangrijk deel te danken aan de merkloyaliteit van 'de Xiaomi-community'.

Het smartphonemerk heeft volgens de marktvorser een marktaandeel van 25 procent van alle mobiele telefoons die naar Europa zijn verscheept, en dat is meer dan alle andere fabrikanten. Wat deze prestatie extra glans geeft, is dat de markt voor smartphones groeide: dit jaar werden er al veertien procent meer toestellen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.In 2020 daalde de verkoop van smartphones in Europa sterk door de gevolgen van de coronapandemie. Het herstel van de industrietak werd volgens Xiaomi gedreven door het 'aanhoudende economische herstel, een gezonde vraag van consumenten en scherpe prijzen van 5G-smartphones'.'Met bijna dertien miljoen verkochte smartphones in Europa hebben we onze doelstelling behaald om de nummer één-positie te veroveren', aldus Ou Wen, General Manager van Xiaomi Western Europe. Hij voegde daaraan toe het succes voor een belangrijk deel te danken aan de merkloyaliteit van 'de Xiaomi-community'.