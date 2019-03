Xiaomi wil Belgische markt veroveren met lage prijzen

Samsung, Huawei en Apple hebben er een concurrent bij op de Belgische markt. Het Chinese Xiaomi lanceert zichzelf in de Benelux en wil consumenten overtuigen met lage prijzen en degelijk design.

Xiaomi is geen kleine speler. Het bedrijf is momenteel de vierde grootste smartphoneverkoper ter wereld en de grootste in India. Daarmee ademt de Chinese nieuwkomer in de nek van de grote jongens. Sinds een paar jaar is het merk ook beschikbaar in enkele Europese landen en vanaf deze week begint het ook in de Benelux haar veroveringstocht.

...