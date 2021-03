Het Chinese Xiaomi wil binnen twee jaar haar eerste elektrische wagen op de markt brengen. Het bedrijf wil zo haar inkomsten diverser maken.

De plannen zijn nog niet formeel, maar volgens meerdere bronnen van Reuters gaat de smartphonefabrikant vanaf 2023 een eigen elektrische wagen uitbrengen. Die zou worden geproduceerd in een fabriek van Great Wall Motor, een grote Chinese wagenproducent die vooral pickup trucks maakt.

Xiaomi is vooral bekend als smartphonemaker, maar de maar de marges in die sector zijn zeer dun. De samenwerking past ook in de trend waarbij wagenfabrikanten en technologiebedrijven toenadering zoeken om slimme elektrische voertuigen uit te brengen. Of de wagens ook buiten China te koop zullen zijn is nog niet duidelijk.

Beide bedrijven reageren niet op het nieuws tegenover Reuters, maar de plannen zouden volgende week al formeel bekend worden gemaakt.

