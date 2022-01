De functie is een vaak gebruikte achterdeur voor hackers en criminelen, dus zet Microsoft ze nu standaard uit.

Microsoft heeft aangekondigd dat het XLM-macro's of Excel 4.0-macro's standaard gaat uitzetten. Het gaat in de eerste plaats om een beveiligingsaanpassing. Het was al langer mogelijk om macro's in het spreadsheetprogramma uit te zetten, zij het manueel of via een groepsregel. Standaard stonden ze echter nog aangevinkt. Daar komt nu dus verandering in.

Macro's kunnen worden gebruikt om bepaalde handelingen en functies te automatiseren. XLM-macro's waren de standaard voor Excel tot 1993, toen het programma overstapte naar VBA-macro's. Die oude macro's zijn echter nog bruikbaar, en vormen meteen ook een belangrijke zwakte in de beveiliging. Criminelen gebruiken macro's in spreadsheets om bijvoorbeeld malware te downloaden en installeren. Een gebruiker die zo'n spreadsheet opent, kan zo al geïnfecteerd worden.

Admins kunnen via hun instellingen in Group Policy, Cloud en ADMX aanpassen hoe en welke macro's in Excel toegestaan zijn. Ze kunnen ook alle XLM-macro's van Excel verbieden binnen hun eigen omgeving. Nieuwe versies van Excel zullen ze standaard verbieden.

Microsoft heeft aangekondigd dat het XLM-macro's of Excel 4.0-macro's standaard gaat uitzetten. Het gaat in de eerste plaats om een beveiligingsaanpassing. Het was al langer mogelijk om macro's in het spreadsheetprogramma uit te zetten, zij het manueel of via een groepsregel. Standaard stonden ze echter nog aangevinkt. Daar komt nu dus verandering in. Macro's kunnen worden gebruikt om bepaalde handelingen en functies te automatiseren. XLM-macro's waren de standaard voor Excel tot 1993, toen het programma overstapte naar VBA-macro's. Die oude macro's zijn echter nog bruikbaar, en vormen meteen ook een belangrijke zwakte in de beveiliging. Criminelen gebruiken macro's in spreadsheets om bijvoorbeeld malware te downloaden en installeren. Een gebruiker die zo'n spreadsheet opent, kan zo al geïnfecteerd worden. Admins kunnen via hun instellingen in Group Policy, Cloud en ADMX aanpassen hoe en welke macro's in Excel toegestaan zijn. Ze kunnen ook alle XLM-macro's van Excel verbieden binnen hun eigen omgeving. Nieuwe versies van Excel zullen ze standaard verbieden.