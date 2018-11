Xylos kiest opnieuw voor Ludo Wijckmans

Wijckmans was al sinds afgelopen zomer waarnemend CEO na het vertrek van Luk Denayer. Nu neemt hij die rol helemaal op zich. Zijn opdracht bestaat er in om met het bedrijf te blijven groeien in Vlaanderen, maar ook om de dienstverlening in Wallonië, Brussel en bij internationale bedrijven met beslissingsbevoegdheid in België uit te breiden. Daarbij kijkt het bedrijf ook naar overnames en partnerschappen.

Naast Xylos wordt Wijckmans ook gedelegeerd bestuurder van Oksalys, de holding boven Xylos en IoT-specialist Bagaar. Bij dat laatste bedrijf wordt hij ook voorzitter.

Wijckmans is geen onbekende bij Xylos. Hij was er al twintig jaar lang algemeen directeur van 1984 tot 2004. Nadien trok hij naar Microsoft waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de telecombranche op EMEA-niveau. Sinds zijn vertrek bij Xylos zetelde hij overigens al in de raad van AXE Investments, een deel van de AXE Group (de holding van Christian Leysen en Ackermans & van Haaren), waaronder Xylos, via Oksalys, valt.