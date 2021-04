Na vijftien jaar haalt tanende internetreus Yahoo zijn vragenforum uit de lucht. Daarmee verdwijnt weer een deeltje van de internetgeschiedenis.

Yahoo kondigt aan dat het zijn bij momenten legendarische vraag-en-antwoordsite Yahoo Answers stopzet. De site wordt op 4 mei onherroepelijk gesloten, tot 20 april kan je nog vragen stellen. Gebruikers kunnen hun eigen vragen en antwoorden downloaden, nog tot 30 juni. Ze zullen echter niet andermans vragen of antwoorden kunnen opslaan. Wie oude memes als 'how was babby formed' wil bijhouden, zal het dus met screenshots of het Internet Archive moeten doen.

Answers werd bijna zestien jaar geleden opgestart als een alternatief voor een forum waarin gebruikers vragen konden stellen aan het brede publiek. Het verloor de laatste jaren, samen met Yahoo, aan populariteit omdat er andere systemen opkwamen, waaronder Reddit, Quora en Twitter. De site is vooral gekend om zijn soms absurde content, die mogelijk het gevolg is van erg jonge gebruikers, of grappenmakers.

Het modereren van de site, die zoals veel plekken op het internet momenteel veel last lijkt te hebben van haatberichten en samenzweringstheorieën, kost tijd en energie, iets wat huidig eigenaar Verizon ook niet is ontgaan. Die Verizon is de laatste tijd meerdere van Yahoo's diensten aan het afbouwen. Vorig jaar was het bijvoorbeeld nog de beurt aan Yahoo Groups.

