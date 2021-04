Amerikaanse telecomgigant Verizon zou van plan zijn om Yahoo en AOL weer van de hand te doen. Het bedrijf heeft door de jaren heen negen miljard dollar in beide merken geïnvesteerd.

Daarvan hoopt het nog een 4 tot 5 miljard terug te krijgen bij verkoop, aldus de krant The Wall Street Journal. Zowel Yahoo als AOL waren op een bepaald moment internetreuzen, maar beide merken hebben een groot deel van hun pluimen verloren.

Gefaald mediaplan

Volgens de krant denkt Verizon eraan de merken te verkopen aan een 'private equity' kapitaalsfonds genaamd Apollo Global Management. De deal is door de relevante partijen echter nog niet bevestigd, en echt veel informatie is er niet over gekend.

Verizon is een telco in de VS die in 2015 AOL kocht voor 4,4 miljard dollar. Twee jaar later kocht het ook Yahoo aan voor 4,5 miljard dollar. Verizon hoopte met die nieuwe mediadivisie een tegenstander te bieden aan spelers als Google en Facebook in de online advertentiemarkt. De roem van beide bedrijven was op dat moment al aan het tanen, al blijft Yahoo tot op vandaag een klein, winstgevend, marktaandeel in advertenties houden. Dat lijkt echter niet genoeg voor de telco, die wel wat cash kan gebruiken om infrastructuur rond bijvoorbeeld 5G te bouwen.

Versnipperd

De mediapoot van het bedrijf bevat naast diensten als Yahoo Finance en Yahoo Mail ook een reeks populaire nieuwssites, waaronder TechCrunch en Engadget. De divisie genereerde vorig jaar 7 miljard dollar aan inkomsten, zo'n drie miljard minder dan wat Verizon had vooropgesteld.

Met dalende inkomsten en geen echt strategisch plan, is Verizon al een tijd bezig met het in brokken verkopen van media uit deze divisie. Het sociale netwerk Tumblr werd twee jaar geleden bijvoorbeeld al verkocht aan Automattic, het bedrijf dat ook Wordpress in handen heeft. De internetkrant HuffPost ging eind vorig jaar van de hand en is nu ondergebracht bij mediabedrijf BuzzFeed. Beide merken werden met verlies verkocht.

