De Japanse miljardair Yusaku Maezawa vertrekt bij zijn geesteskind, de grote fashionwebshop Zozotown. De webshop wordt overgenomen door Yahoo Japan.

Yahoo Japan - een onderdeel van telecombedrijf Softbank - legt 3,7 miljard dollar op tafel voor Zozotown: de overname moet Yahoo Japan beter wapenen in de strijd rond e-commerce in het fashion-segment tegen onder meer Amazon. Oprichter Yusaku Maezawa vertrekt en verkoopt zelf ongeveer een derde van zijn aandelen.

Zozo maakte Maezawa schatrijk. Zakenblad Forbes plaatst hem op plaats 22 in de lijst met rijkste Japanners. Van het geld kocht hij een ruimtereis bij SpaceX van Elon Musk. Maezawa moet over een paar jaar als eerste mens ooit een commerciële reis langs de maan maken.

De opvallende loopbaan van Maezawa begon op de middelbare school als drummer in een punkband. Hij verzamelde albums. Na een paar jaar besloot hij de platen te verkopen. Dat werd een postorderbedrijf, Start Today. Dat opende een website voor de handel. Start Today ging ook kleren verkopen onder de naam Zozotown en werd populair bij jongeren.

Zozotown ontwikkelde onder meer de Zozosuit. Dat is een speciaal strak pak vol stippen. Als mensen dat aantrekken, kunnen ze zichzelf scannen met hun smartphone. Hun maten komen in de database van Zozotown en zo weten gebruikers welke maten kleren ze moeten kopen. Het pak werd in Japan miljoenen keren verkocht, maar in Europa en de Verenigde Staten flopte het.