Yahoo wil claim datalek afkopen

Yahoo wil Amerikaanse en Israëlische gebruikers die een claim indienden vanwege een groot datalek een paar jaar geleden afkopen. Het techbedrijf dat inmiddels actief is onder de naam Oath Inc na de overname door Verizon, is bereid 50 miljoen dollar over te maken. Een rechter moet zich nog wel over de beslissing buigen. Een overeenkomst zou 200 miljoen mensen aangaan.