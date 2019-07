Yamaha Motor test in de Japanse stad Iwata een auto die traag maar autonoom op de openbare weg kan rijden. Wordt dit een nieuwe niche voor de Japanse constructeur?

Deze testen gingen in juli van start en zullen twee jaar duren op een traject van 4,2 km lang rond het treinstation Mikuriya (Iwata City). Het gaat om voertuigen voor personenvervoer van het type 'golfkarretje' die tegen een vrij lage snelheid rijden om de omgeving goed te kunnen analyseren en steeds op een veilige manier te kunnen reageren. Dit in tegenstelling tot een wagen die 120 km/u op een snelweg rijdt.

In Europa is Yamaha vooral bekend voor zijn motorfietsen, maar het merk is eveneens al lang actief in de autosector. De Japanners zien heil in dit type transport volgens de burgemeester van Iwata City, Osamu Watanabe: "Met de daling van het geboortecijfer, de veroudering van de bevolking en de afname van de bevolking in het algemeen moet de sector van het openbaar vervoer nieuwe oplossingen bedenken voor de afgelegen gebieden. Dit is een veelbelovend project"

Yamaha ziet in dit concept vooral een toekomst weggelegd voor de 'mobiliteit van de laatste kilometer' om het laatste traject af te leggen tussen een treinstation, een bushalte, de metro en een woning of een kantoor. Zeker in de dunbevolkte gebieden waar het openbaar vervoer vaak wordt afgebouwd wegens een te laag rendement.