YouPorn, een van de bekendste websites voor volwassen entertainment, springt mee op de kar van scrollende video's.

Onder de naam SWYP lanceert het videoplatform via een subsite een speciale modus waar je met één beweging tussen de video's kan scrollen. Een functie die het één op één afkijkt van TikTok.

Gebruikers krijgen een GIF te zien met een korte inhoud en kunnen naar boven scrollen om telkens een volgende video te zien. Naar links swipen speelt de volledige video af. YouPorn zegt dat het onder meer machine learning gebruikt om de aanbevelingen te optimaliseren.

De nieuwe gebruiksmodus is bijzonder handig voor wie... met één hand door het videoaanbod van YouPorn wil scrollen, maar speelt uiteraard ook handig in op de TikTok-hype van dit moment. Zelf video's opnemen behoort niet tot de mogelijkheden.

Of SWYP de juiste naam is voor de functie valt nog te bekijken, want onder diezelfde naam bestaat er ook een app voor kortingsbonnen, een dienst om cadeaubonnen en ontvangstbewijzen te beheren en een mobiele operator. Wie de functie wil uitproberen kan dat via Youporn.com/swype.

Een aparte app komt er niet, vooral omdat zowel op iOS als Android geen pornografische apps zijn toegelaten. YouPorn omzeilt dit trouwens met een app die je buiten Google Play moet downloaden. Wel zegt de website dat je SWYPE aan je startscherm kan toevoegen en dat het vanaf daar net zoals een app werkt.

