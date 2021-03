Videoplatform YouTube trekt elke maand meer dan 7,5 miljoen volwassen kijkers in België. Dat zegt moederbedrijf Google op basis van eigen cijfers. De Belgische bezoeker kijkt gemiddeld 35 minuten per dag.

Tijdens de lockdowns is iets nieuws leren voor Belgen erg belangrijk geworden, stelt Google vast. Denk aan het knippen van haren of het vervaardigen van je eigen mondmaskers. Ook livestreams scoren goed, net als online workouts, nu sportclubs hun deuren gesloten moeten houden. Twintig procent van de YouTube-gebruikers in België zegt het platform te gebruiken om een hobby te beoefenen.

437 grote Belgische kanalen

Op de videodienst zijn momenteel 437 Belgische kanalen met meer dan honderdduizend abonnees actief. Dat is 35 procent meer dan vorig jaar. De populairste Belgische kanalen zijn die van het festival Tomorrowland (9,8 miljoen abonnees), die van muzikant Stromae (5 miljoen abonnees) en die van dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike (4,8 miljoen abonnees).

Enkele YouTube-weetjes: De dienst is beschikbaar in meer dan honderd landen in tachtig verschillende talen. Elke dag wordt er voor een miljard uur aan video's bekeken. Meer dan 70 procent van de kijktijd komt van mobiele toestellen. YouTube heeft meer dan 30 miljoen betalende abonnees voor muziek en premium.

