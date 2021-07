YouTube's algoritme raadt gebruikers vaak video's aan die ze liever niet hadden gezien, en slaagt er ook in video's aan te bevelen die tegen de eigen regels ingaan. Dat moet blijken uit een studie van Mozilla.

Voor de studie vroeg Mozilla aan een reeks vrijwilligers bij te houden welke video's ze zagen, en van welke ze achteraf spijt hadden dat ze die gezien hadden. 71% van die 'betreurenswaardige' video's kwamen van het YouTube aanbevelingsalgoritme, aldus de studie.

YouTube raadde ook video's aan die het later zou verwijderen voor het breken van de regels. De videostreamingdienst zegt in een reactie dat gebruikers in zijn eigen studies tevreden zijn met de video's die hen worden aangeraden, en dat het algoritme gebruikers populaire en bekende video's stuurt. Dat laatste verklaart misschien meteen waarom de 'betreurenswaardige' video's uit de studie van Mozilla vaak populairder bleken op YouTube dan degene waar niemand problemen mee had.

Tegen de regels

YouTube zegt ook dat het niet weet wat Mozilla exact bedoelt met zijn definitie van 'spijt', en hoe correct de data uit de studie zijn, maar dat het wel permanent probeert om de aanbevelingen te verbeteren.

Google's videoplatform is de grootste online bron voor video's en bereikt twee miljard kijkers per maand. Zo'n 70% van de tijd die erop besteed wordt wijt Google aan zijn aanbevelingsalgoritme. Maar volgens Mozilla is dat dus niet zo onfeilbaar als YouTube graag zou beweren. Zo'n negen procent van de 'betreurenswaardige' video's die werden aangeraden in de studie bleken ook gewoon tegen de regels en zouden later verwijderd worden, nadat ze dus eerst gretig aanbevolen waren. Het gaat in de studie om 189 video's.

Geen Engels

De vrijwilligers in de studie rapporteerden vooral video's die misinformatie verspreiden als video's die ze liever niet hadden gezien. Nog uit het rapport blijkt dat het algoritme taalafhankelijk is. De hoeveelheid foute aanbevelingen was bijvoorbeeld veel groter in landen die geen Engels spreken, vooral dan in Brazilië, Duitsland en Frankrijk.

De studie werd gebaseerd op vrijwillige rapportage door een browserextensie genaamd 'RegretsReporter', waarmee mensen konden aangeven welke video's ze liever niet hadden gezien. Van de tienduizenden mensen die de plugin downloadden gaven 1.662 minstens één video door. In totaal kwamen er 3.362 rapporten binnen uit 31 landen, tussen juli en mei 2020.

