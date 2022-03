YouTube blokkeert kanalen van RT en Sputnik in Europa

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Het videoplatform YouTube heeft de kanalen van de Russische staatsomroep RT - ook wel Russia Today genoemd - en Sputnik in heel Europa geblokkeerd. 'Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne blokkeren we met onmiddellijke ingang YouTube-kanalen die in verband worden gebracht met RT en Sputnik in Europa', klinkt het bij een woordvoerder.