YouTube heeft een videokanaal geblokkeerd dat uitlegt hoe hacking in zijn werk gaat. Het zou gaan om een vergissing, maar de securitygemeenschap vreest dat het videoplatform strenger zal optreden.

Het gaat om het kanaal Cyber Weapons Lab waar medeoprichter Kody Kinzie uitlegt hoe security werkt. Op Twitter laat hij weten dat verschillende video's plots werden geweerd omdat ze de regels overtreden. Die verbieden sinds begin dit jaar video's die instructies geven over hacking en phishing. Een nieuwe video van Kinzie raakte daarom zelfs niet geüpload.

YouTube kwam snel met de reactie dat de regel zelf niet nieuw is, maar dat het kanaal in kwestie per ongeluk werd geblokkeerd en intussen zou het probleem van de baan zijn.

Maar verschillende mensen uit de cybersecuritygemeenschap zien het incident vooral als bewijs dat de regel actief wordt toegepast. Ze vrezen daarbij dat ze kan worden ingezet om strenger op te treden tegen video's die niet noodzakelijk gemaakt zijn om ergens in te breken, maar wel om uit te leggen hoe hacking werkt en hoe bepaalde kwetsbaarheden kunnen misbruikt (of opgelost) worden.