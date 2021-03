YouTube blijft het kanaal van de voormalige Amerikaanse president Trump blokkeren zolang er een gevaar bestaat dat er wordt aangezet tot geweld.

Pas als dat risico is verdwenen, is het kanaal weer te zien op de videofilmpjeswebsite, citeren Amerikaanse media de baas van YouTube, Susan Wojcicki.

Bestorming

YouTube haalde het kanaal van Trump begin dit jaar offline omdat hij in strijd handelde met het beleid van de streamingsite, dat aanzetten tot geweld verbiedt. Trumps aanhangers hadden kort daarvoor het parlementsgebouw Capitool in Washington bestormd om te voorkomen dat de verkiezingszege van rivaal Biden zou worden bekrachtigd.

Trumps kanaal op het platform kan geen nieuwe video's meer uploaden of livestreamen. Na de aanval op het Capitool namen onder meer ook Twitter en Facebook maatregelen tegen de toenmalige president.

Pas als dat risico is verdwenen, is het kanaal weer te zien op de videofilmpjeswebsite, citeren Amerikaanse media de baas van YouTube, Susan Wojcicki.YouTube haalde het kanaal van Trump begin dit jaar offline omdat hij in strijd handelde met het beleid van de streamingsite, dat aanzetten tot geweld verbiedt. Trumps aanhangers hadden kort daarvoor het parlementsgebouw Capitool in Washington bestormd om te voorkomen dat de verkiezingszege van rivaal Biden zou worden bekrachtigd.Trumps kanaal op het platform kan geen nieuwe video's meer uploaden of livestreamen. Na de aanval op het Capitool namen onder meer ook Twitter en Facebook maatregelen tegen de toenmalige president.