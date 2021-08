De snelle opmars van de Taliban in Afghanistan stellen ook sociale media voor lastige keuzes. Ze mogen ze wettelijk niet faciliteren, maar de Moslimextremisten besturen wel het land en beschuldigen hen van censuur.

Een woordvoerder van de Taliban beschuldigde WhatsApp van censuur op een persconferentie nadat accounts van de organisatie werden geband. Het ging onder meer om een hulplijn waar burgers vragen konden stellen over het nieuwe beleid nu de extremistische groep de macht in het land overneemt.

Facebook, het moederbedrijf van WhatsApp, is echter formeel: Door Amerikaanse sancties moet het accounts bannen die zichzelf voordoen als de Taliban. Bijgevolg verwijdert het alle inhoud van de organisatie op haar platformen.

YouTube hanteert dezelfde houding en zegt dat het al langer dan vandaag accounts van de Taliban niet toelaat. Twitter geeft tegenover Reuters geen reactie op die vraag, maar zegt wel dat het regels rond geweldsverheerlijking in acht houdt, los van welke accounts dat doen.

Taliban of overheidspagina?

Maar de snelle opmars van de Taliban maakt het wel moeilijk voor sociale media. Zo kreeg Facebook ook de vraag rond wat het doet met officiële pagina's van de Afghaanse overheid. Die vertegenwoordigen het land, maar worden de facto nu ook beheerd door de Taliban.

Daarvoor wijst Facebook volgens Reuters naar een verklaring waarin het zegt de autoriteit van de internationale gemeenschap respecteert rond het erkennen van overheden. Of anders gezegd: als de regering in Afghanistan wordt erkend, dan worden die kanalen wel toegelaten.

Geen terroristengroep

De zaak wordt nog iets complexer door de houding van de VS. Want de Afghaanse Taliban is formeel geen terroristengroep. Zo staat ze niet op de lijst van Foreign Terrorist Organizations. De VS heeft de afgelopen jaren onder president Trump ook gesproken met de Taliban en probeerde de groep te legitimeren met het zicht op een mogelijke vredesdeal in het land met de (toen) nakende terugtrekking van de Amerikanen.

Zo circuleert er momenteel op sociale media een foto van toenmalige buitenlandminister Mike Pompeo en Mullah Abdul Ghani Baradar, vandaag een van de topmannen binnen de Taliban, tijdens een meeting in Doha in september 2020. De VS verbiedt Amerikaanse bedrijven dus om de Taliban te faciliteren, maar stak onder Trump ook de hand uit naar de groep.

Voormalige Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo en Talibanleider Mullah Abdul Ghani Baradar in september 2020 in Doha. © Getty Images

Om de zaken nog iets ingewikkelder te maken: Tehrik-e Taliban Pakistan, de Pakistaanse Taliban, staat wel op de terroristenlijst van de VS.

Die combinatie van factoren maakt dat Amerikaanse sociale media momenteel de Taliban liever niet zien opduiken op hun platformen, simpelweg omdat ze de regels van de VS volgen. Maar intussen beschuldigt de Taliban die platformen wel van censuur nu ze de facto het land besturen en zich intussen een gematigder imago willen aanmeten.

