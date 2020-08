Youtube gaat muziek van Deense songwriters binnenkort verwijderen. Het doet dat om een geschil rond royalties waarbij Youtube voortaan veel minder wil betalen dan vroeger.

In april liep een meerjarige licentiedeal tussen Youtube en Koda, de Deense variant van Sabam, af. In afwachting van heronderhandelingen werken beide partijen met een tijdelijk akkoord dat nu afloopt. Maar de heronderhandeling loopt spaak waardoor Youtube nu stelt dat het muziek van Deense componisten en songwriters van haar videosite zal schrappen.

Koda zegt in een persmededeling dat Youtube eist dat het bijna zeventig procent minder betaalt aan Koda voor de rechten van Deense muziekmakers. Als het daar niet mee akkoord ging, dan zou het videoplatform stappen ondernemen om content van die makers te verwijderen.

Minder geld dan vroeger

Youtube zegt in een mededeling aan Musicbusinessworldwide.com dat hun nieuw aanbod "een gat in prestaties reflecteert", daarbij suggereert het dat Koda met haar oude deal veel betere vergoedingen kreeg dan andere organisaties.

Dan Chalmers, hoofd van YouTube Music voor EMEA, wijst er in die verklaring op dat mensen wereldwijd naar YouTube komen om muziekvideo's te bekijken. "Ze kunnen dat omwille van de licentieovereenkomsten die we hebben met de overgrote meerderheid van de muzieklabels en publicisten. We zijn bezig met het vernieuwen van onze licentie met licentieorganisatie KODA."

Youtube spreekt zich daarbij ook uit over hun bewering dat Koda meer geld vraagt dan wat Youtube andere partners betaalt "Dat is niet alleen oneerlijk naar andere YouTube partners en creators, het is ongezond voor de bredere economische werking van onze industrie."

Die twee uitspraken verdienen wel enige nuance. Zo is Youtube niet populair omdat er licenteals zijn. De site was, voor streaming mainstream werd, jarenlang een plek waar muziek, films en series werden gepost zonder dat artiesten daar geld voor zagen. Pas nadat de site (rond 2007-2010) herhaaldelijk werd aangeklaagd door muzieklabels werd er gesproken over royalties. Sindsdien zijn er ook veel meer legale muziekvideo's, geupload door de artiesten of hun labels, terug te vinden.

3,8 miljard dollar omzet

Tegelijk moeten we opmerken dat YouTube in haar meest recente kwartaalresultaten, dus voor slechts één vierde van het jaar, een omzet van 3,8 miljard dollar boekte. Voor moederbedrijf Alphabet komt dat op 38,3 miljard dollar en een nettowinst van 6,9 miljard dollar. Dat terwijl verschillende artiesten door de coronacrisis momenteel niet of amper kunnen optreden en vooral afhankelijk zijn van royalties voor hun inkomsten.

Op dit moment is muziek van Deense singer songwriters, denk daarbij onder meer aan Lucas Graham, nog wel te vinden op Youtube, maar dat zal waarschijnlijk in de komende weken veranderen.

De gesprekken lopen momenteel wel nog verder, hetzij via Polaris, een organisatie rond muziekrechten in de noordelijke landen, die een licentie voor heel scandinavië onderhandelt.

