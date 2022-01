In een brief aan videomakers, schrijft de CEO van YouTube dat het platform nieuwe technologieën, zoals NFT's wil ondersteunen.

Hoe die ondersteuning eruit zal zien, is nog niet bekend. Maar in een brief aan videomakers schrijft Susan Wojcicki, CEO van YouTube, dat het een van de opties is om te 'blijven innoveren' op het videoplatform. 'We willen het YouTube-ecosysteem altijd uitbreiden om videomakers te helpen profiteren van nieuwe technologieën, waaronder dingen als NFT's, terwijl we de ervaring van videomakers en fans op YouTube blijven versterken,' aldus Wojcicki.

Inspiratie voor makers

Verwacht wordt dat de NFT's kunnen dienen als extra inkomstenbron voor videomakers. In de brief gaat Wojcicki verder in op sectoren waarin YouTube wil investeren, zoals gaming en shopping. Ze geeft aan dat Web3 een 'bron van inspiratie' is voor YouTube, onder meer om makers te helpen geld verdienen.

Het bedrijf is lang niet het enige dat aan een toekomst in NFT's denkt. Twitter is momenteel een NFT-avatar aan het testen bij enkele betalende gebruikers. Facebook-moeder Meta zou ondertussen werken aan een NFT-marktplaats voor zijn sociale netwerken. Ook een reeks voetbalploegen, kunstenaars en platenmaatschappijen springen ondertussen op de kar.

Hoe zoiets er op YouTube uit zou zien, is momenteel niet duidelijk. Mogelijk kunnen er video's of clipjes aangeboden worden als NFT om videomakers een extra inkomstenbron te bieden. Erg ver moet YouTube de mosterd daar alvast niet gaan zoeken. Virale clipjes als 'Charlie Bit My Finger', waarbij een baby bijt in de vinger van zijn broer, werden eerder al verkocht als NFT (waarna de clip van YouTube verdween). De meme haalde op een veiling 761.000 dollar op.

