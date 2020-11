Terwijl Twitter tweets van Donald Trump zelf als foutief markeert ook Facebook manipulatie probeert in te dijken, krijgt YouTube kritiek dat het video's die claims verspreiden rond verkiezingsmanipuatie niet meteen verwijdert.

Reuters merkt op dat verschillende kanalen, met duizend tot meer dan een half miljoen volgers, video's verspreiden met de bewering dat factchecking door onder meer Reuters, Associated Press en anderen foutief zijn.

Het gaat daarbij om feitencontrole rond de Amerikaanse verkiezingen. De uitslag is daarvan nog niet bekend, maar huidig president Trump en zijn achterban beweren al dagen dat er sprake is van fraude, manipulatie andere malafide praktijken. Daar is echter geen enkel bewijs voor.

YouTube onderneemt wel actie, maar dan gaat het om het beperken van advertenties wanneer het gaat om 'claims die duidelijk vals zijn en de deelname of het vertrouwen in het verkiezingsproces ondermijnen.' Daardoor kunnen uploaders er geen geld verdienen.

Volgens Reuters onderzoekt Google momenteel negen kanalen. Maar de lijn is soms dun. Wie zegt dat verkiezingsfraude wijdverspreid is, of dat stemmen per post onbetrouwbaar is, begaat een overtreding. Wie zegt dat hij of zij zelf kiezersfraude heeft ondervonden, of algemeen claimt dat partij X of Y de verkiezingen probeert te stelen (onterecht binnenhalen), schendt de regels van YouTube niet.

De videosite krijgt ook kritiek omdat het onder meer de video's van het extreemrechtste kanaal One America News niet verwijdert. Daar klinkt het al enkele dagen dat democraten republikeinse stemmen zouden weggooien. Gisteren volgden nieuwe beschuldigingen dat de verkiezingen worden gestolen door de democratische partij.

YouTube zorgt er wel voor dat de video's geen geld kunnen verdienen, en voegt er ook de melding aan toe dat de stemresultaten in de VS nog niet definitief zijn. Maar de video blijft intussen wel online staan.

