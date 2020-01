YouTube heeft nieuwe advertentieregels uitgerold voor kindervideo's. Die moeten de site in lijn brengen met de Children's Online Privacy Protection Act of COPPA, een Amerikaanse privacywet.

De nieuwe regels gelden meteen voor alle video's wereldwijd. Het is nu verboden om advertenties te spelen voor kindervideo's, en het zal ook onmogelijk zijn om te reageren op video's voor een jong publiek. YouTube geeft zelf aan dat kanalen die gefocust zijn op kindervideo's 'een stevige businessimpact' zullen voelen door het verlies van advertentie-inkomsten.

Aanleiding is een rechtszaak die YouTube schikte met de overheid rond het overtreden van de COPPA wet. Die wet legt strenge regels op aan sites, diensten en apps die zich richten op gebruikers jonger dan dertien jaar. Ze verbiedt het onder meer om zonder voorafgaande ouderlijke toestemming informatie te verzamelen zoals namen, adressen, IP-adressen en cookies. Vooral dat laatste is een belangrijk onderdeel van YouTube's advertentiemachine. De site betaalde 170 miljoen dollar schikkingsgeld aan de Amerikaanse toezichthouder, de FTC, en beloofde om aanpassingen door te voeren.

In de praktijk komt het erop neer dat iedereen die een 'kindervideo' bekijkt, bedoeld voor mensen onder de dertien jaar oud, gezien wordt als een kind. Daarbij doet het er niet toe hoe oud de kijker zelf is. Deze video's krijgen geen gerichte advertenties, en veel van de functies van YouTube, zoals het sturen van push notificaties, staan ook uit.

Videomakers wisten al sinds september dat de veranderingen er zouden komen. Zij moeten nu zelf aangeven of een video bedoeld is voor kinderen, dan niet. De verantwoordelijkheid, en de eventuele FTC-boetes, legt YouTube dan ook bij de makers zelf. Maar wat een 'kindervideo' nu echt is, wil YouTube niet zeggen. De FTC moet daarop toezien en die geeft aan dat de categorie draait om video's 'bedoeld voor kinderen', met bijvoorbeeld kinderfiguurtjes, thema's, speelgoed, games en meer. Dat is breed en vaag genoeg om een veel videomakers angst in te boezemen. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of de hele resem 'let's plays' en filmpjes over videogames als kindervideo's worden gezien.

De nieuwe regels gelden meteen voor alle video's wereldwijd. Het is nu verboden om advertenties te spelen voor kindervideo's, en het zal ook onmogelijk zijn om te reageren op video's voor een jong publiek. YouTube geeft zelf aan dat kanalen die gefocust zijn op kindervideo's 'een stevige businessimpact' zullen voelen door het verlies van advertentie-inkomsten.Aanleiding is een rechtszaak die YouTube schikte met de overheid rond het overtreden van de COPPA wet. Die wet legt strenge regels op aan sites, diensten en apps die zich richten op gebruikers jonger dan dertien jaar. Ze verbiedt het onder meer om zonder voorafgaande ouderlijke toestemming informatie te verzamelen zoals namen, adressen, IP-adressen en cookies. Vooral dat laatste is een belangrijk onderdeel van YouTube's advertentiemachine. De site betaalde 170 miljoen dollar schikkingsgeld aan de Amerikaanse toezichthouder, de FTC, en beloofde om aanpassingen door te voeren. In de praktijk komt het erop neer dat iedereen die een 'kindervideo' bekijkt, bedoeld voor mensen onder de dertien jaar oud, gezien wordt als een kind. Daarbij doet het er niet toe hoe oud de kijker zelf is. Deze video's krijgen geen gerichte advertenties, en veel van de functies van YouTube, zoals het sturen van push notificaties, staan ook uit.Videomakers wisten al sinds september dat de veranderingen er zouden komen. Zij moeten nu zelf aangeven of een video bedoeld is voor kinderen, dan niet. De verantwoordelijkheid, en de eventuele FTC-boetes, legt YouTube dan ook bij de makers zelf. Maar wat een 'kindervideo' nu echt is, wil YouTube niet zeggen. De FTC moet daarop toezien en die geeft aan dat de categorie draait om video's 'bedoeld voor kinderen', met bijvoorbeeld kinderfiguurtjes, thema's, speelgoed, games en meer. Dat is breed en vaag genoeg om een veel videomakers angst in te boezemen. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of de hele resem 'let's plays' en filmpjes over videogames als kindervideo's worden gezien.