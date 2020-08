YouTube heeft in het tweede kwartaal 11 miljoen video's verwijderd, tegenover zes miljoen in het begin van het jaar.

Dat heeft deels te maken met geautomatiseerde processen. YouTube zegt dat het tijdens de lockdown minder op personeel kon rekenen, en dat het dus via automatische systemen een veel strenger beleid voerde.

Meestal worden video's die door het algoritme zijn aangeduid als kwetsend eerst naar menselijke moderatoren gestuurd, maar dat was in het tweede kwartaal van dit jaar niet het geval. Wegens de pandemie waren er minder reviewers aan het werk. De streamingsite koos ervoor om meer op de automatische systemen te steunen, en zo liever een video de verwijderen waar mogelijk niets mis mee is, dan eentje te laten staan die gevaarlijk kan zijn.

Een deel van de video's werd dus foutief verwijderd en dat zie je ook in het aantal rechtszettingen die door de makers werden aangevraagd. Dat zijn er 325,439 tegenover 165,941 in het eerste kwartaal. Drie-vierde van de verwijderde video's heeft tien of minder 'views'. Naast de video's werden ook twee miljoen hele kanalen verwijderd. Het zou daarbij voornamelijk om spamkanalen gaan.

YouTube rekent op automatische functies en 'vertrouwde bronnen' om video's te verwijderen. Denk bijvoobeeld aan NGO's en overheidsinstellingen die de verwijdering van een video vragen. Het is voor gewone gebruikers ook mogelijk om een video als kwetsend aan te duiden, en in het tweede kwartaal gebeurde dat meer dan 15,5 miljoen keer. Van deze video's werd echter maar een klein deel ook effectief weggehaald.

Dat heeft deels te maken met geautomatiseerde processen. YouTube zegt dat het tijdens de lockdown minder op personeel kon rekenen, en dat het dus via automatische systemen een veel strenger beleid voerde. Meestal worden video's die door het algoritme zijn aangeduid als kwetsend eerst naar menselijke moderatoren gestuurd, maar dat was in het tweede kwartaal van dit jaar niet het geval. Wegens de pandemie waren er minder reviewers aan het werk. De streamingsite koos ervoor om meer op de automatische systemen te steunen, en zo liever een video de verwijderen waar mogelijk niets mis mee is, dan eentje te laten staan die gevaarlijk kan zijn. Een deel van de video's werd dus foutief verwijderd en dat zie je ook in het aantal rechtszettingen die door de makers werden aangevraagd. Dat zijn er 325,439 tegenover 165,941 in het eerste kwartaal. Drie-vierde van de verwijderde video's heeft tien of minder 'views'. Naast de video's werden ook twee miljoen hele kanalen verwijderd. Het zou daarbij voornamelijk om spamkanalen gaan. YouTube rekent op automatische functies en 'vertrouwde bronnen' om video's te verwijderen. Denk bijvoobeeld aan NGO's en overheidsinstellingen die de verwijdering van een video vragen. Het is voor gewone gebruikers ook mogelijk om een video als kwetsend aan te duiden, en in het tweede kwartaal gebeurde dat meer dan 15,5 miljoen keer. Van deze video's werd echter maar een klein deel ook effectief weggehaald.