Videodienst YouTube laat weten dat het de laatste hand legt aan gebruikersnamen. Daarmee moet het voor communityleden makkelijker worden om elkaar te vinden en om met elkaar in contact te komen.

'We rollen de mogelijkheid om een gebruikersnaam te kiezen in de komende weken geleidelijk uit naar alle kanalen', klinkt het bij Google-dochter YouTube. De naam is uniek en kan door anderen worden gebruikt om je te vermelden in bijvoorbeeld reacties en communityposts. Gebruikers krijgen vooraf nog te horen, via een e-mail en een melding in YouTube Studio, wanneer ze hun gebruikersnaam kunnen vastleggen.

Gepersonaliseerde URL

Na het kiezen van een gebruikersnaam, wordt die in de meeste gevallen automatisch gekoppeld aan de gepersonaliseerde URL van je kanaal. Maar als je een andere gebruikersnaam wenst, kan je deze desgewenst nog wijzigen in YouTube Studio. Nog geen gepersonaliseerde URL? Dan kan je zelf een gebruikersnaam voor je kanaal kiezen.

Wie op 14 november 2022 nog geen gebruikersnaam voor zijn kanaal heeft gekozen, krijgt er door YouTube automatisch een toegewezen (die je op elk moment nog kan wijzigen).

