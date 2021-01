Videowebsite YouTube verlengt de opschorting van het kanaal van Donald Trump met een week. Dat meldt de website.

'Rekening houdend met de bezorgdheden rond mogelijke gewelddaden, zal het kanaal van Donald Trump nog minstens zeven dagen langer geen video's kunnen posten', aldus YouTube in een mededeling. 'De commentaren onder de video's blijven voor een onbepaalde tijd gedeactiveerd.'

YouTube had het kanaal van Trump, dat 2,77 miljoen abonnees telt, een eerste keer opgeschort op 13 januari, voor een periode van zeven dagen. De groep verwijderde ook een video die inging tegen de richtlijnen rond het aanzetten tot geweld.

De beslissing kwam er nadat andere socialemediasites profielen van Trump maatregelen namen, na de gewelddadige bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. Zijn profiel op Facebook en Instagram is ondertussen opgeschort voor onbepaalde duur, dat op Twitter is definitief verwijderd. En ook Snapchat en Twitch namen gelijkaardige maatregelen. Apple, Google en Amazon banden ook de rechts-conservatieve socialenetwerksite Parler uit hun app stores. De verschillende bedrijven willen absoluut vermijden dat ze eventuele opstanden faciliteren in de aanloop naar de eedaflegging van Joe Biden woensdagmiddag.

'Rekening houdend met de bezorgdheden rond mogelijke gewelddaden, zal het kanaal van Donald Trump nog minstens zeven dagen langer geen video's kunnen posten', aldus YouTube in een mededeling. 'De commentaren onder de video's blijven voor een onbepaalde tijd gedeactiveerd.' YouTube had het kanaal van Trump, dat 2,77 miljoen abonnees telt, een eerste keer opgeschort op 13 januari, voor een periode van zeven dagen. De groep verwijderde ook een video die inging tegen de richtlijnen rond het aanzetten tot geweld. De beslissing kwam er nadat andere socialemediasites profielen van Trump maatregelen namen, na de gewelddadige bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers. Zijn profiel op Facebook en Instagram is ondertussen opgeschort voor onbepaalde duur, dat op Twitter is definitief verwijderd. En ook Snapchat en Twitch namen gelijkaardige maatregelen. Apple, Google en Amazon banden ook de rechts-conservatieve socialenetwerksite Parler uit hun app stores. De verschillende bedrijven willen absoluut vermijden dat ze eventuele opstanden faciliteren in de aanloop naar de eedaflegging van Joe Biden woensdagmiddag.