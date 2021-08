YouTube heeft sinds het uitbreken van de coronapandemie al meer dan een miljoen video's verwijderd die 'gevaarlijke desinformatie over het coronavirus' bevatten. Dat heeft het videoplatform van internetreus Google bekendgemaakt.

'We verwijderen bijna 10 miljoen video's elk kwartaal, waarvan de meerderheid geen tien keer bekeken wordt', aldus Neal Mohan van YouTube in een persbericht. Maar 'als we alleen kijken naar wat we verwijderen, missen we de bergen inhoud die mensen echt zien', benadrukt hij. In totaal zou tussen 0,16 procent en 0,18 procent van de video's inhoud bevatten die de regels van YouTube overtreedt. Volgens Mohan krijgen mensen, wanneer ze zoeken naar nieuws of informatue, 'nu de beste resultaten in termen van kwaliteit, niet sensatiezucht.'

YouTube stuurt de mededeling uit om zijn strategie rond desinformatie toe te lichten. Eerder deden ook sociale netwerken Twitter en Facebook iets gelijkaardigs. De kwestie van desinformatie rond Covid-19 en vaccins is zo groot geworden dat de Amerikaanse president Joe Biden in juli aangaf dat Facebook en andere platforms mensen 'vermoordden' door valse informatie te laten circuleren over vaccinatie tegen Covid. Hij kwam daar later wel weer op terug.

Neal Mohan ging ook nog even in op een andere beschuldiging die platformen als het zijne vaak te verduren krijgen, en die draait rond het bedrijfsmodel. 'Ik krijg soms de vraag of we provocerende inhoud laten staan omdat we er financieel voordeel bij hebben. Niet alleen presteert dit soort inhoud niet goed op YouTube - vooral in vergelijking met muziek of humor - maar het tast het vertrouwen van het publiek en adverteerders aan', zei hij. De chief product officer van YouTube gaf echter toe dat het opsporen van misleidende inhoud niet altijd even gemakkelijk is. 'Voor informatie rond Covid vertrouwen we op de consensus van experts en gezondheidsorganisaties (...). Maar in de meeste andere gevallen is desinformatie moeilijker te beoordelen,' aldus Mohan.

