YouTube verwijdert 58 miljoen video's

YouTube maakt de cijfers zelf bekend om aan te tonen dat het acties onderneemt tegen gewelddadige, racistische of geweldoproepende video's, of video's die ongeschikt zijn voor kinderen (maar er vaak wel zo uitzien) of naaktheid bevatten.

De meeste video's (50,2 miljoen) komen van 1,67 miljoen kanalen die ook verwijderd zijn. Voor 7,8 miljoen uploads gaat het om individuele video's die de gebruiksvoorwaarden overtreden.

In tachtig procent van de gevallen gaat het om spam, dertien procent van de video's werd verwijderd omdat er naaktheid in zat en 4,5 procent was ongeschikt voor kinderen.

Een groot deel van de video's worden automatisch en relatief snel ontdekt met behulp van kunstmatige intelligentie. Zo geeft het bedrijf aan dat het in september 10.400 video's verwijderde voor gewelddadig extremisme, en 279.600 video's die onveilig waren voor kinderen had heeft verwijderd. Maar negentig procent daarvan was minder dan tien keer bekeken.

YouTube geeft wel aan dat die techniek minder evident is voor bijvoorbeeld haatpraat. Hier is het bedrijf deels afhankelijk van gebruikers die dergelijke video's rapporteren, wat wil zeggen dat meerdere mensen de beelden hebben gezien voor de video offline wordt gehaald.

Net zoals Facebook staat YouTube onder politieke druk om ongepast materiaal, zowel video's als reacties, snel te verwijderen. Europa wil dat dat binnen het uur gebeurt, of er volgen boetes. Google, het moederbedrijf van YouTube, heeft intussen meer dan tienduizend moderatoren in dienst daarvoor, dat zijn er duizend meer dan een jaar geleden.