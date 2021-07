In de uren nadat de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten, heeft YouTube honderden, vaak heftige filmpjes verwijderd waarop de gewonde De Vries en de plek van het misdrijf te zien zijn. De filmpjes zijn dinsdagavond gemaakt door omstanders.

Gewelddadige of bloederige beelden zijn niet toegestaan op YouTube, laat moederbedrijf Google weten. Het gaat volgens een woordvoerder vaak om hetzelfde beeldmateriaal dat meerdere keren wordt geplaatst. Het is niet bekend hoeveel unieke filmpjes ertussen zitten.

Eerst een waarschuwing

Gebruikers die de filmpjes plaatsen krijgen eerst een waarschuwing. Als ze vaker in de fout gaan, wordt hun account geblokkeerd.

De politie in Amsterdam heeft mensen opgeroepen om beelden van de aanslag niet op sociale media te delen. Tal van Twitter-gebruikers uiten intussen hun ongenoegen over de respectloze manier waarop video's over de aanslag worden gedeeld.

