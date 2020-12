Youtube zal harder optreden tegen video's waarin bedrieglijke uitspraken over veronderstelde manipulatie bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gedaan.

'We zullen bijvoorbeeld video's verwijderen waarin wordt beweerd dat een presidentskandidaat de verkiezing heeft gewonnen op grond van wijdverbreide fouten in de software of fouten bij het tellen van de stemmen', kondigde het videoplatform van Google woensdag aan.

President Donald Trump en zijn medestanders zeggen zonder bewijs dat Trump door massaal verkiezingsbedrog verloor van zijn tegenstrever Joe Biden. Tot nu toe verwijderde Youtube enkel video's die een duidelijke inbreuk vormen op de richtlijnen van het platform. Die verbieden spam, bedrog, gecoördineerde beïnvloeding en alle inhoud die tot geweld aanzet.

In enkele gevallen werden nog 'controversiële standpunten over de uitslag of de telling van de stemmen in een lopend verkiezingsproces toegelaten, omdat de verkiezingsbeambten nog aan de definitieve telling werkten'. Nu de 'safe harbor deadline' verstreken is, hebben voldoende Amerikaanse staten hun verkiezingsuitslag bevestigd, klinkt het in een blog van Google. 'Op deze achtergrond zullen we alle inhoud beginnen te verwijderen die de mensen misleidt met beweringen dat wijdverbreid bedrog of fouten de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezing in het jaar 2020 hebben veranderd.'

