YouTube ziet verwijderen gepirateerd materiaal als financieel onhaalbaar

Het gaat om de nieuwe auteursrechtenwetgeving en specifiek artikel 13. In zijn huidige vorm stelt die dat platformen als YouTube, Facebook of anderen verantwoordelijk zijn als gebruikers dingen uploaden waarvan de auteursrechterlijke vergoeding niet helemaal waterdicht is.

Susan Wojcicki, CEO van YouTube, schrijft in een blogpost dat ze het doel van artikel 13 steunt, maar dat het verschillende ongewenste gevolgen zou hebben. Ze wijst er op dat de haalbaarheid onrealistisch is omdat copyrighteigenaars het vaak oneens zijn over wie welke rechten bezit. Als voorbeeld haald ze de wereldhit Despacito aan, waarvoor YouTube betaalt om het nummer op haar site aan te bieden, maar waarvan sommige rechtenhouders nog steeds onbekend zijn.

"Die onzekerheid betekent dat we misschien video's moeten blokkeren om aansprakelijkheid onder artikel 13 te vermijden. Vermenigvuldig dat met de schaal van YouTube, waar meer dan 400 uur aan video per minuut wordt geupload en de mogelijke aansprakelijkheid kan zo groot worden dat geen enkel bedrijf zo'n financieel risico wil lopen."

In het kort zegt Wojcicki dat mocht iedereen correct kunnen eisen om video's te verwijderen of er voor vergoed te worden bij auteurechtenschending, het financieel onhaalbaar zou zijn om een platform als YouTube in leven te houden. Als de wetgeving er komt dan ziet het bedrijf zich verplicht om bepaalde video's te blokkeren. Wojcicki spreekt van "een impact op het leven van honderdduizenden mensen."

Groot geworden met piraterij

Al verdient het betoog van Wojcicki wel enige nuancering. Zo is YouTube in zijn beginjaren populair geworden omdat het vol stond met series en muziek die daar illegaal door gebruikers werd geüpload. YouTube kreeg mede daarom in 2007 een schadeclaim van een miljard dollar van Viacom. Pas na dergelijke zaken is YouTube, dat sinds 2006 in handen is van Google, begonnen met partnerschappen in de audiovisuele sector en het vergoeden van artiesten wanneer fans hun muziek illegaal uploaden.

Hoeveel Google (of beter gezegd moederbedrijf Alphabet) precies verdient aan YouTube maakt het niet bekend, maar de videosite is wel een van de belangrijkste entiteiten in de portfolio van het bedrijf. In 2017 zette het bedrijf een omzet van 109,65 miljard dollar en een nettowinst van 12,6 miljard dollar neer.