Els Bellens is redactrice bij Data News.

Eigenaars van Windows laptops krijgen er een alternatieve manier bij om hun toestel te beschermen. Het Zweedse bedrijf Yubico heeft software uitgerold waarmee je in Windows kan inloggen met hun hardwaresleutels.

Yubico maakt hardware security keys, USB-sleutels die je fysiek in een laptop moet stoppen voordat je kan inloggen. De sleutels bieden zo een extra laag beveiliging, meestal in combinatie met een wachtwoord of vingerafdruk. Het Zweedse bedrijf heeft nu een Login tool voor Windows gelanceerd, na een half jaar beta-testen.

Nu steeds meer het besef komt dat wachtwoorden alleen niet deugen, komen technologiebedrijven met alternatieven en extra lagen beveiliging. Microsoft biedt al enkele maanden ondersteuning aan voor hardware security keys voor Outlook, Skype, Xbox Live, Office en andere online diensten, en onder meer Google (en Yubico dus) bieden de hardwaresleutels aan. Yubico bood eerder ook al MacOS software aan. Het bedrijf zegt er wel bij dat zijn login tool niet werkt als de laptop al beheerd wordt door Microsoft Active Directory.