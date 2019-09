HTC Corporation benoemt per direct Yves Maitre tot CEO van HTC. Hij volgt Cher Wang op, die voorzitter van het HTC-bestuur blijft. Wang gaat zich richten op toekomstige technologieën die aansluiten bij het groeiende portfolio van HTC en de visie van VIVE Reality.

Maitre was voorheen EVP van Consumer Equipement en Partnerships bij telecombedrijf Orange, waar hij toezicht hield op de connected technologiestrategie en -activiteiten. Tevens was Maitre lid van de groep verantwoordelijk voor innovatietechnologie binnen Orange, waarin hij zich bezighield met met het ontwikkelen van nieuwe, disruptive omzetmogelijkheden.

'Sterke leider'

"Toen ik vier jaar geleden de functie van CEO overnam, wilde ik HTC opnieuw uitvinden als een compleet ecosysteembedrijf en de basis leggen voor het bedrijf om te bloeien in 5G en XR. Dus nu is het perfecte moment om de leiding van HTC over te dragen aan een sterke leider om ons te begeleiden in de volgende fase van onze reis", zegt Cher Wang, voorzitter van HTC. "Ik ben blij dat Maitre de touwtjes in handen heeft; hij is al langer verbonden met ons bedrijf en deelt onze passie voor innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat Maitre de juiste leider is om HTC naar zijn volledige potentieel te blijven leiden."

"HTC is al lange tijd een graadmeter voor nieuwe technologische innovatie en ik ben vereerd te worden geselecteerd door de Raad van Bestuur om de volgende fase van HTC te leiden", zegt Maitre, CEO van HTC.

