Met Yves Van de Venne heeft Protime een nieuwe Chief Technology Officer. Van de Venne werkt al vijftien jaar bij het bedrijf uit Mechelen, dat gespecialiseerd is in softwareoplossingen voor onder meer tijdregistratie en werkplanning.

In zijn nieuwe functie zal Van de Venne zijn teamleads verder ondersteunen en zo veel mogelijk inzetten op de uitbouw van Protime-netwerk van IT-professionals. Daarnaast wil hij Protime internationaal verder op de kaart zetten met geïntegreerde oplossingen als onderdeel van de SD Worx groep.

Eerder was Van de Venne bij het bedrijf actief als IT-consultant, IT-project manager, Team Coach IT & Integration en Teamlead Technology Operations. In die laatste functie was hij verantwoordelijk voor het datacenter, DevOps en Custom Solutions.

Protime werd opgericht in 1995 en is actief op het gebied van tijdregistratie, personeelsplanning, toegangscontrole en online samenwerken. Intussen telt het Mechelse bedrijf ruim vijfduizend tijdregistratie-installaties in Europa. De organisatie telt zo'n 380 medewerkers.

