Chromebooks kunnen vanaf dit najaar Office en andere toepassingen volledig draaien alsof ze op een gewone Windows-laptop werken.

Google sluit hiervoor een partnerschap met Parallels. Het bedrijf specialiseert zich al jaren in het virtualiseren van apps waardoor die onder meer op Mac of in dit geval op Chromebooks draaien.

Het komt er op neer dat gebruikers van Chromebook Enterprise toestellen volledige Windows-toepassingen zullen kunnen draaien op hun Chromebook. Het gaat dus niet om de consumentenversies van de Google-laptops. In eerste instantie wordt Microsoft Office daarbij genoemd, maar in theorie gaat het om alles wat vandaag op Windows draait.

Parallels en Google beloven later meer details over het aanbod. Op zich is virtualisatie niet nieuw of uniek. Maar vermoedelijk zorgt de nauwe samenwerking er wel voor dat dergelijke toepassingen sneller of stabieler draaien op het platform.

Die samenwerking kan veel betekenen voor Google. Chromebooks bestaan al enkele jaren, maar de realiteit is dat veel bedrijfsomgevingen sterk verankerd zijn aan hun Windows-omgeving. Specifieke applicaties zomaar overzetten naar een ander besturingssysteem is niet vanzelfsprekend. Door die te virtualiseren en dat standaard aan te bieden op Chromebook Enterprise, kunnen Chromebooks mogelijk vlotter hun weg vinden naar de werkvloer.

Google sluit hiervoor een partnerschap met Parallels. Het bedrijf specialiseert zich al jaren in het virtualiseren van apps waardoor die onder meer op Mac of in dit geval op Chromebooks draaien.Het komt er op neer dat gebruikers van Chromebook Enterprise toestellen volledige Windows-toepassingen zullen kunnen draaien op hun Chromebook. Het gaat dus niet om de consumentenversies van de Google-laptops. In eerste instantie wordt Microsoft Office daarbij genoemd, maar in theorie gaat het om alles wat vandaag op Windows draait.Parallels en Google beloven later meer details over het aanbod. Op zich is virtualisatie niet nieuw of uniek. Maar vermoedelijk zorgt de nauwe samenwerking er wel voor dat dergelijke toepassingen sneller of stabieler draaien op het platform.Die samenwerking kan veel betekenen voor Google. Chromebooks bestaan al enkele jaren, maar de realiteit is dat veel bedrijfsomgevingen sterk verankerd zijn aan hun Windows-omgeving. Specifieke applicaties zomaar overzetten naar een ander besturingssysteem is niet vanzelfsprekend. Door die te virtualiseren en dat standaard aan te bieden op Chromebook Enterprise, kunnen Chromebooks mogelijk vlotter hun weg vinden naar de werkvloer.