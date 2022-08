Na meer dan 14 jaar ziet Cegeka een van haar topmensen vertrekken naar concurrent Ordina. Zander Colaers wordt er operationeel directeur.

Colaers, 60 jaar, werkte in het verleden onder meer bij Real Software en PinkRoccade. Bij Cegeka was hij onder meer director outsourcing, COO, hoofd transformation/business integration en recenter director voor consulting services en operations voor Cegeka Nederland.

In zijn nieuwe functie wordt Colaers vanaf half augustus operationeel directeur bij Ordina voor alle business units in België. 'Ik heb voor Ordina gekozen vanwege haar transparante, vertrouwensvolle cultuur en sterke groeiambitie. Ik kijk er naar uit om samen te werken met enthousiaste professionals en de volgende niveaus van maturiteit in klant- en medewerkerervaring te creëren,' klinkt het in een persmededeling.

Ordina is een Nederlands beursgenoteerd bedrijf met een kantoor in Mechelen. Over de hele Benelux werken er 2.650 voor het bedrijf. Huidig operationeel directeur, Eli Destoop, krijgt een functie op internationaal niveau bij de Ordina groep.

Colaers, 60 jaar, werkte in het verleden onder meer bij Real Software en PinkRoccade. Bij Cegeka was hij onder meer director outsourcing, COO, hoofd transformation/business integration en recenter director voor consulting services en operations voor Cegeka Nederland.In zijn nieuwe functie wordt Colaers vanaf half augustus operationeel directeur bij Ordina voor alle business units in België. 'Ik heb voor Ordina gekozen vanwege haar transparante, vertrouwensvolle cultuur en sterke groeiambitie. Ik kijk er naar uit om samen te werken met enthousiaste professionals en de volgende niveaus van maturiteit in klant- en medewerkerervaring te creëren,' klinkt het in een persmededeling.Ordina is een Nederlands beursgenoteerd bedrijf met een kantoor in Mechelen. Over de hele Benelux werken er 2.650 voor het bedrijf. Huidig operationeel directeur, Eli Destoop, krijgt een functie op internationaal niveau bij de Ordina groep.