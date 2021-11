Security- en netwerkleverancier Infradata verandert zijn naam in Nomios. Met die nieuwe naam wil het bedrijf verder doorstoten in Europa.

Voortaan varen dus alle Infradata-bedrijven in België, Duitsland, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder de vlag van Nomios Group. In Frankrijk werd het merk al gebruikt. Vijf jaar geleden nam Infradata het Franse securitybedrijf Nomios over. 'Sindsdien werd het merk ook in België al wat gebruikt. De volledige rebranding illustreert nu vooral dat we met onze groep nog meer inzetten op cybersecurity', vertelt Belgisch country manager Kris Verheye aan Data News. 'Het moge duidelijk zijn dat we met Nomios Group verder wille doorgroeien tot de grootste onafhankelijke securityspeler in West-Europa', aldus Verheye.

Infradata begon 17 jaar geleden als netwerk integrator en is sindsdien ook uitgegroeid tot een cyber security expert. Nieuwe kantoren en overnames zorgden voor internationale uitbreiding en groei. Het bedrijf zag zijn omzet met 30% per jaar groeien tot naar eigen zeggen 250 miljoen euro en telt inmiddels ruim 500 medewerkers, verspreid over twintig vestigingen. Over de Belgische omzet houdt Verheye de lippen stijf. De klanten in ons land zijn enerzijds telecomoperatoren zoals Telenet, BICS en Post Luxemburg. Anderzijds ook heel diverse enterpriseklanten zoals KBC, Borealis en het Sint-Jan Ziekenhuis. Ook Belnet en Skyes zijn belangrijke Belgische klanten.

Wereldwijd telt Nomios Group zo'n 2.500 klanten. Het bedrijf houdt sterk vast aan haar onafhankelijkheid en werkt met verschillende merken samen waaronder Palo Alto Networks, Juniper Networks, F5 Networks, Cisco, Vectra AI, Fortinet en Cybereason.

