Facebook zegt de naam Oculus vaarwel. Een groot deel van de VR-technologie van het bedrijf krijgt het Facebook-label, inclusief de gebruikersconferentie. Bovendien zullen nieuwe headsets verplicht een Facebook-account gebruiken.

Zes jaar nadat Facebook de VR-start-up Oculus kocht voor twee miljard dollar, lijkt het bedrijf klaar om het merk vaarwel te zeggen. Op 16 september wordt Oculus Connect bijvoorbeeld omgedoopt tot Facebook Connect. De conferentie, die dit jaar online plaatsvindt, moet nieuws en ontwikkelingen op gebied van VR en AR brengen. Het hele Oculus VR-departement krijgt ook een nieuwe naam en valt nu onder Facebook Reality Labs.

De verandering van Oculus naar Facebook is al een tijdje aan de gang en volgt op de beslissing dat gebruikers van Oculus headsets niet langer hun specifieke Oculus-account kunnen gebruiken om in de sociale diensten van het gamesysteem in te loggen. Een Facebook-account wordt voor nieuwe headsets verplicht. Die beslissing zorgde bij gebruikers voor enige consternatie, deels om de privacy-reputatie van Facebook, maar ook omdat Facebook je verplicht je hele identiteit aan je games te hangen, iets waar niet iedereen zin in heeft.

De Oculus Connect - nu Facebook Connect - conferentie is meestal het moment waarop nieuwe hardware voor VR of AR wordt aangekondigd. Gelekte beelden doen vermoeden dat er een vernieuwde Oculus Quest headset komt, als is niet duidelijk hoe dat ding zal heten. Ook Spark AR, en toolset voor camera-software waarmee je gezichten kunt herkennen en snapchat-achtige filters toevoegen, en Portal, de tablet-slimme luidspreker van eht bedrijf, moeten aan bod komen.

