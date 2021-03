Een nieuwe onlinedienst kan oude foto's tot leven wekken met behulp van kunstmatige intelligentie. Deep Nostalgia, zoals de dienst heet, neemt het gezicht van een persoon op een bestaande foto en animeert dat. Zo lijkt het alsof de gefotografeerde met zijn of haar hoofd draait, met de ogen knippert en glimlacht.

Deep Nostalgia is ontwikkeld door AI-bedrijf D-ID in opdracht van MyHeritage, een populaire website die mensen helpt bij het uitpluizen van hun familiestamboom en tevens commerciële DNA-onderzoeken aanbiedt. De AI gebruikt zogeheten 'stuurvideo's' van hoofdbewegingen en past die toe op het gezicht dat op de foto staat.

Griekse standbeelden

MyHeritage stelt dat de nieuwe dienst mensen helpt om hun 'familiegeschiedenis als nooit tevoren te ervaren'. Twitteraars hebben intussen al een andere toepassing ontdekt voor Deep Nostalgia, schrijft techblog The Verge. Zo zijn ze er (met wisselend succes) in geslaagd om oude Griekse standbeelden te laten bewegen.

Iedereen kan kosteloos aan de slag met Deep Nostalia. Geïnteresseerden moeten zich wel even gratis registeren op de site van MyHeritage, of daar even inloggen met een Facebook- of Google-account.

